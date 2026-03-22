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Bundesliga heute: TSV Hartberg - Austria Wien

Die Austria will endlich wieder Hartberg knacken und sich vom einen Punkt zurückliegenden Tabellennachbarn absetzen. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: TSV Hartberg - Austria Wien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen dem TSV Hartberg und der Wiener Austria (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zuletzt zeigten die Hartberger gegen den formstarken LASK eine richtig gute Performance und holten ein Unentschieden. Die Austria hingegen musste ausgerechnet an ihrem 115. Geburtstag eine bittere 2:5‑Niederlage gegen Meister Sturm Graz einstecken.

Die Steirer, das Überraschungsteam in der Meistergruppe, haben die jüngsten drei Duelle mit den Violetten gewonnen und sind in der Bundesliga seit Ende November und damit sieben Spielen ungeschlagen.

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