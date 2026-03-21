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2. Liga LIVE: Young Violets - Sturm Graz II

In Runde 22 der ADMIRAL 2. Liga treffen die beiden Zweitvertretungen vom FAK und dem SK Sturm aufeinander. LIVE-Konferenz:

Textquelle: © LAOLA1
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Die Young Violets empfangen am 22. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga Sturm Graz II (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Jung-Austrianer spielen eine tolle Saison und halten bei 33 Punkten und dem sechsten Rang.

Zuletzt siegten die Amateure des FAK 2:0 bei der Vienna auf der Hohen Warte. Dies war sogleich der dritte voll Erfolg in Serie.

Anders die Zweitvertretung von Sturm Graz, die derzeit auf dem 14. Tabellenplatz liegt und so auf einem Abstiegsplatz weilt.

Mit 14 Zähler haben die Steirer drei Rückstand auf das rettende Ufer.

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