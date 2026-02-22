WSG erkämpft Punkt gegen Ried

Die SV Ried und die WSG Tirol trennen sich in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga 1:1.

Die Oberösterreicher sind von Beginn an das bessere Team. Immer wieder tauchen sie vor dem Tor der Tiroler auf. Bereits in der siebten Minute hat Sollbauer die erste Chance im Spiel, Eckmayr, der anstelle des angeschlagenen Stejskal spielt, kann den Ball klären.

Standards bringen immer wieder Gefahr

Vor allem die Standards kommen immer wieder sehr gefährlich vor das Tor von Eckmayr. Die Tiroler Defensive hat große Probleme die Angriffe abzuwehren.

In der 22. Minute jubeln die Innviertler dann zum ersten Mal. Van Wyk trifft präzise in die linke untere Ecke. Bis zu diesem Zeitpunkt hat die Heimmannschaft keine Chancen zu verzeichnen. Nach dem Gegentreffer kommt die WSG jedoch etwas besser ins Spiel.

Frederiksen hat in der 28. Minute den Ausgleich am Fuß, Leitner kann jedoch klären. Dennoch sind die Rieder in Halbzeit eins das bessere und aktivere Team. Kurz vor der Pause hätte Havenaar auf 2:0 erhöhen können, die Querlatte verhindert einen weiteren Treffer (45.+3).

Die Statistik der Gäste spricht nach den ersten 45 Minuten Bände. 17 Schüsse hat Ried am Konto, während die WSG nur vier Mal zum Abschluss kommt.

WSG kommt besser aus der Pause

Nach der Pause haben die Tiroler die erste Möglichkeit durch Ola-Adebomi (51.). Auf einen Treffer muss das Heimteam jedoch weiter warten. Rund zehn Minuten später kommt Kubatta zu einer guten Chance, sein Schuss kann auf der Linie von Steurer geklärt werden.

In der 71. Minute trifft Kapitän Müller nach einem Eckball zum Ausgleich. Er wird von den Riedern komplett vergessen und kommt alleinstehend zum Schuss.

Das Spiel ist damit wieder offen. Beide Teams kommen zu Chancen, der Ball findet den Weg jedoch nicht mehr in das Tor. Es bleibt beim 1:1.

In der Tabelle befinden sich die Rieder mit 28 Punkten weiterhin außerhalb der Meistergruppe. Die WSG liegt mit 25 Punkten auf Rang zehn.