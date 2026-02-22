Spitzenreiter! Sturm feiert knappen Sieg gegen Blau-Weiß Linz

In der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga feiert Sturm Graz einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz.

Das Goldtor gelingt Belmin Beganovic und katapultiert die Grazer vor dem Spitzenspiel zwischen dem LASK und Red Bull Salzburg (17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) auf Tabellenplatz eins.

Graz beinahe mit Blitz-Start

Sturm startet gut in die Partie, ist im Vergleich zur 0:1-Pleite in Tirol vergangenes Wochenende kaum wiederzuerkennen.

Die erste gute Aktion der Grazer gibt es in der dritten Spielminute: Nach einem langen Einwurf von Mitchell probiert es Mamageishvili artistisch per Seitfallzieher. Der Ball knallt an die Latte, Mantl wäre chancenlos gewesen.

Nur wenig später jubeln die Grazer erstmals. Wieder ein gefährlicher, weiter Einwurf von Mitchell. Stankovic blockiert Mantl, und der Ball springt vor die Füße von Jatta, der im zweiten Versuch das Tor macht.

Schiedsrichter Sadikovski gibt den Treffer zunächst, der VAR schaltet sich aber ein und nimmt den Treffer zurück. Es bleibt beim 0:0.

Beganovic erlöst Sturm

Danach flacht das Spiel etwas ab, Sturm lässt Balu-Weiß in die Partie kommen. Kurz vor der Pause schlagen die Grazer aber zu. Mamageishvili ist zuerst am Ball und wird von Fofana an der Linzer Strafraumgrenze getroffen.

Der VAR schaltet sich ein, die Szene wird geprüft und es gibt Elfmeter. Beganovic verwandelt den Strafstoß souverän im linken unteren Eck und bringt Sturm mit seinem zweiten Saisontor mit 1:0 in Führung (34.).

Mitchell sieht nach Tätlichkeit Rot

Die zweite Halbzeit beginnt etwas ruhiger als die erste. Sturm hat über weite Strecken alles im Griff, ist dem 2:0 näher. Die besten Möglichkeiten dazu haben Fosso (48.) und Mamageishvili (52.).

Kurz vor dem Schlusspfiff schwächt sich Sturm selbst. Mitchell hat sich nicht im Griff und lässt sich zu einer Tätlichkeit gegen Riegler hinreißen. Schiedsrichter Sadikovski zeigt ihm nach einem Kopfstoß die Rote Karte (90.).

Blau-Weiß kommt aber nicht mehr gefährlich vor das gegnerische Tor und muss sich dem Meister geschlagen geben. Sturm ist damit vorerst Tabellenführer, Blau-Weiß bleibt Letzter.