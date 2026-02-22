Am 20. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt der Tabellenzweite den aktuellen Spitzenreiter (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Linzer, die gleich viele Punkte wie Salzburg am Konto haben, mussten letztes Wochenende nach einem 1:1 im Oberösterreich-Derby zwei Punkte liegenlassen. Dennoch befindet sich das Team von Trainer Kühbauer seit seiner Amtszeit im Aufwind.

Die Salzburger können mit ihren bisherigen Leistungen hingegen nur mäßig zufrieden sein. Nach den teilweise guten Leistungen in den beiden letzten internationalen Spielen taten sich die "Bullen" in der Liga wieder schwerer. Nach der Winterpause mussten sie sich im ersten Spiel 0:2 gegen die Austria geschlagen geben. Es folgte ein 1:1 gegen den GAK.

Als Reaktion musste Trainer Thomas Letsch gehen, mit Daniel Beichler gibt sein Nachfolger am Sonntag sein Debüt auf der Trainerbank.

LIVE-Ticker: