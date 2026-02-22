TSV Hartberg TSV Hartberg HTB Grazer AK Grazer AK GAK
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
  • Fabian Wilfinger
NEWS

GAK von eigenen Fans mit Schneebällen beworfen

Bei der Verabschiedung von den mitgereisten Fans erleben die GAK-Spieler eine unangenehme Überraschung.

GAK von eigenen Fans mit Schneebällen beworfen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der GAK konnte sich am Samstag in Hartberg nicht aus dem Abstiegskampf befreien (zum Spielbericht >>>). Während die mitgereisten Fans während des Matches noch tatkräftig ihre Mannschaft anfeuerten, kippte die Stimmung nach Spielende.

Bei der Verabschiedung vor der eigenen Kurve wurden die GAK-Spieler von ihren Anhängern mit Schneebällen beworfen und ausgepfiffen. Szenen, die bei Kapitän Daniel Maderner Spuren hinterlassen, aber auch auf Verständnis stoßen:

"Das tut mir als Kapitän natürlich auch weh", wird Maderner in der "Kleinen Zeitung" zitiert. Angesichts der gebrachten Leistung, hält er fest: "Wenn man ins Stadion geht und dann so ein Spiel von der eigenen Mannschaft sieht, verstehe ich den Unmut zu 100 Prozent. Es ist sehr ernüchternd."

Feldhofer: "Sind nicht überall Favorit"


Der Spielführer bringt auch Kritik an seinen Mitspielern an: "Ein paar von uns glauben, sie sind Tennisspieler und versuchen alles alleine."

Coach Ferdinand Feldhofer bittet die Fans, ihre Ansprüche herunterzuschrauben: "Sie alle wissen, dass wir nicht davon träumen brauchen, dass wir überall hinfahren und Favorit sind. Wir müssen bodenstädnig bleiben."

Die nächste Chance auf drei Punkte bietet sich kommenden Sonntag gegen Ried.

Admiral Bundesliga