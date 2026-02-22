SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Heute 14:30 Uhr
1 2.00
X 3.30
2 3.90
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: Sturm Graz - Blau-Weiß Linz

Das Tabellenschlusslicht will in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim Meister eine überzeugende Leistung zeigen. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Sturm Graz - Blau-Weiß Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga duelliert sich Sturm Graz im eigenen Stadion mit Blau-Weiß Linz (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der Meister aus Graz musste vergangenes Wochenende eine 0:1-Niederlage gegen die SV Ried hinnehmen, nachdem der Februar für das Team von Fabio Ingolitsch mit dem Cup-Aus schon denkbar schlecht startete. Sie müssen sich in der Tabelle derzeit mit Rang vier abfinden.

Blau-Weiß Linz hält aktuell die Schlusslaterne in der Bundesliga. Gegen den WAC konnten im letzten Spiel nach einem 2:1-Sieg drei wichtige Punkte geholt werden.

Geht es nach der Statistik, sollte Sturm wenig Probleme haben, das Duell für sich zu entscheiden. Von 16 Duellen der beiden Klubs konnten die Linzer noch kein einziges davon gewinnen.

LIVE-Ticker:

