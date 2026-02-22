Am 20. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga empfängt die WSG Tirol am Sonntag die SV Ried (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Tiroler konnten letztes Wochenende mit einem 1:0-Sieg gegen Meister Sturm Graz Selbstvertrauen tanken. In der Tabelle liegen sie mit 24 Punkten auf Rang zehn.

Die Oberösterreicher sind nach einem 0:1 gegen Sturm Graz und einem 1:1 im Derby gegen den LASK nicht ideal in die Frühjahrssaison gestartet. Dennoch können sie mit dem aktuellen Tabellenplatz sechs durchaus zufrieden sein.

Im Oktober entschied die SV Ried die letzte Begegnung mit der WSG im eigenen Stadion 2:0 für sich. Insgesamt konnten die Oberösterreicher neun der 17 Duelle mit den Wattenern gewinnen. Die Tiroler durften fünf Mal über drei Punkte jubeln.

