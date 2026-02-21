Tabellenführung verpasst! Austria verliert in Altach

Der SCR Altach kann sich in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga im eigenen Stadion mit 2:1 gegen die Wiener Austria durchsetzen.

Das Heimteam hat zu Beginn mehr vom Spiel, die "Veilchen" warten in den ersten 15 Minuten auf Umschaltmöglichkeiten, die nicht zustande kommen. Altach setzt auf viele hohe Bälle, die aber für die Wiener Verteidigung vorerst kein Problem darstellen.

In der 26. Minute kommt Kang-hee Lee nach einer schönen Einzelaktion zur ersten guten Möglichkeit. Diese kann von Stojanovic zur Ecke geklärt werden.

Drei Tore in drei Minuten

In der 31. Minute nimmt das Spiel an Fahrt auf. Massombo wird nach einem schönen Laufweg vorerst von Lee gestoppt. Der Austrianer kann zur Ecke klären. Verteidiger Milojevic steigt nach dem ausgeführten Standard am höchsten und trifft per Kopf zum 1:0 für die Hausherren.

Nur kurze Zeit später kann Barry nach einem guten Pressing den Ball von Bähre erobern. Das Spielgerät kommt zum formstarken Eggestein, der prompt zum 1:1 verwertet (33.).

Die Altacher haben aber ebenfalls schnell eine Antwort parat. Wenige Sekunden später vergessen die Wiener auf den alleinstehenden Ouedraogo. Er verwandelt eine Flanke von Hristic zum 2:1-Halbzeitstand (34.).

Alle drei Tore fallen innerhalb von weniger als drei Minuten.

Austria findet kein Mittel mehr gegen Altach

Nach der Pause hat erneut Eggestein eine gute Möglichkeit, er kommt aus spitzem Winkel von rechts zum Abschluss. Stojanovic kann den Ball aber klären.

Die Altacher bekommen nach einem Foul von Wiesinger zehn Minuten vor Schluss einen Freistoß zugesprochen. Dieser wird in der Ausführung gefährlich und geht nur knapp links am Tor vorbei.

Die Austria kann in der Schlussphase trotz Bemühungen nichts mehr am 2:1-Endergebnis ändern. Die drei Punkte bleiben in Altach.

Das Heimteam liegt in der Tabelle auf Rang sieben und hat nach wie vor Chancen auf eine Meistergruppen-Teilnahme.

Die "Veilchen" verpassen den Sprung an die Tabellenspitze, sind als Dritter einen Punkt hinter Red Bull Salzburg.