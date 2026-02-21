TSV Hartberg TSV Hartberg HTB Grazer AK Grazer AK GAK
NEWS

Bundesliga heute: TSV Hartberg - GAK

Der Vorletzte der Tabelle ist am 20. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga in Hartberg gefordert. LIVE-Infos:

Kommentare

Der GAK gastiert am Samstag am 20. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga beim TSV Hartberg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Heimteam ist mit einem Unentschieden gegen Rapid und Altach in die Frühjahrssaison gestartet. Dennoch liegt die Mannschaft von Manfred Schmid auf Rang fünf in der Tabelle. Auf die Salzburger an der Spitze fehlen lediglich fünf Punkte.

Der GAK befindet sich nach ebenfalls zwei Unentschieden im Februar auf dem vorletzten Rang. Letztes Wochenende feierten die Grazer mit dem 1:1 gegen Red Bull Salzburg ein Erfolgserlebnis.

Die letzten beiden Begegnungen der Teams endeten jeweils ohne einen Sieger.

LIVE-Ticker:

Kommentare

