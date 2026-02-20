SCR Altach SCR Altach ALT FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
Heute 17:00 Uhr
1 3.00
X 3.10
2 2.45
NEWS

Nach Abflug-Problemen: Austria fliegt doch noch nach Altach

Vorarlberg ist nicht nur die weiteste Anreise für ein Auswärtsspiel, sondern auch die komplizierteste. Die "Veilchen" saßen am Flughafen Wien-Schwechat fest.

Nach Abflug-Problemen: Austria fliegt doch noch nach Altach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Samstag kommt es zum Auftakt der 20. Runde in der ADMIRAL Bundesliga zum Duell zwischen dem SCR Altach und dem FK Austria Wien (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Wie LAOLA1 erfuhr, hatte die Austria am Flughafen Wien-Schwechat mit erheblichen Reiseproblemen zu kämpfen, nachdem die Schneemassen den Betrieb lange lahmlegten.

Neuesten Updates zufolge wird es mit einem Abflug am späten Freitagabend nun doch noch funktionieren.

Die Situation war auch deshalb unangenehm, weil sich der Teambus bereits in Vorarlberg befindet. Eine nächtliche Anreise mit einem Ersatz-Bus kam nicht infrage.

