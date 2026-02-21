SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC
Heute 17:00 Uhr
NEWS

Bundesliga heute: SK Rapid - Wolfsberger AC

Sowohl die Hütteldorfer als auch die Lavanttaler benötigen unbedingt einen Sieg im Kampf um die Meistergruppe. LIVE-Infos:

Am 20. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga gastiert der Wolfsberger AC beim SK Rapid (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Heimteam befindet sich derzeit sportlich in der Krise. Am vergangenen Wochenende hagelte es mit einem 0:2 im Wiener Derby gegen die Austria nicht nur die nächste Niederlage, auch außerhalb des Sports rückten die Wiener nach dem erneuten Einsatz von Pyrotechnik der Fans in den Vordergrund.

In der Tabelle sind die Grün-Weißen mittlerweile auf Rang sieben zurückgefallen. Ihre Tordifferenz ist mit minus zwei bereits im Negativen.

Auch beim WAC läuft es derzeit nicht nach Plan. Aus den letzten zwei Spielen konnte das Team lediglich einen Punkt gegen den GAK holen. Zuletzt verloren sie gegen Blau-Weiß Linz.

Nach insgesamt 19 Spielen halten die Kärntner bei 25 Punkten und haben somit als Neunter lediglich einen Punkt weniger als die Wiener.

Das letzte Duell gegen das Team von Ismail Atalan konnten die Grün-Weißen 2:1 für sich entscheiden.

LIVE-Ticker:

VIDEO: Was wollen die Rapid-Fans damit sagen?

