SK Rapid Wien SK Rapid Wien SCR Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC
Endstand
2:0
0:0 , 2:0
  • Matthias Seidl
  • Daniel Nunoo
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Dahl-Effekt! Rapid-Unserie endet gegen den WAC

Lange sieht es so aus, als würde sich die Hütteldorfer Misere prolongieren. Bis Peter Nossa Dahl eingewechselt wird.

Dahl-Effekt! Rapid-Unserie endet gegen den WAC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid kann doch noch Fußballspiele gewinnen!

Nach zuletzt zwölf sieglosen Pflichtspiel-Partien in Folge gewinnen die Hütteldorfer am 20. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit 2:0 gegen den ebenfalls kriselnden Wolfsberger AC.

Damit bleiben die grün-weißen Chancen auf das obere Playoff aufrecht, jene der Wolfsberger schwinden hingegen.

Dürftiger Auftritt beider Teams

Von Anfang an ist beiden Mannschaften die große Verunsicherung der letzten Wochen anzumerken.

Spielerische Highlights bleiben aus, Chancen ebenfalls. Marco Sulzner kann auf WAC-Seite nach wenigen Minuten Niklas Hedl prüfen (8.), bei Rapid findet Bendeguz Bolla nach einem direkten Freistoß die einzige (Halb-)Chance vor (27.).

Auch nach Seitenwechsel ergibt sich ein ähnliches Bild, auf beiden Seiten gibt es hauptsächlich Fehlpässe und Missverständnisse statt gelungener Aktionen zu sehen.

Torchancen sind nach wie vor Mangelware, Erik Kojzek köpft nach 50 Minuten in Hedls Arme, nachdem zuvor Lukas Grgic auf der Gegenseite aussichtsreich am Ball vorbeihaut.

Dahl macht den Unterschied

In Minute 70 wird schließlich Peter Nossa Dahl, der - wie über große Teile des Herbsts - zuletzt mit muskulären Problemen ausfiel, eingewechselt.

Nur Sekunden später startet der Norweger über links durch und bedient den eingewechselten Kapitän Matthias Seidl, dessen Abschluss abgeblockt wird und zurück zu Dahl kommt. Der Linksaußen probiert es nochmal mit dem Pass, findet erneut Seidl - und diesmal trifft der Kuchler zum erlösenden 1:0 (71.).

Der WAC wirkt daraufhin endgültig gebrochen, ein Aufbäumen der Kärntner bleibt aus. Stattdessen gibt es noch das erste Bundesliga-Tor von Daniel Nunoo, der 19-Jährige düpiert WAC-Keeper Nikolas Polster aus spitzem Winkel im kurzen Eck (90.+2).

Mit nun vier Punkten Rückstand auf Platz sechs, der weiterhin von Rapid besetzt wird, ist eine Meistergruppen-Teilnahme der Lavanttaler fast ausgeschlossen.

Yusuf Demir sitzt erstmals seit seiner erneuten Rückkehr auf der Hütteldorfer Bank, kommt aber nicht zum Einsatz.

VIDEO: Ist der SK Rapid noch ein Top-Klub?

Mehr zum Thema

Demir-Comeback und Neo-Kapitän bei Rapid

Demir-Comeback und Neo-Kapitän bei Rapid

Bundesliga
9
"Distanzieren uns von diesen Leistungen" - SCR-Fans mit Botschaft

"Distanzieren uns von diesen Leistungen" - SCR-Fans mit Botschaft

Bundesliga
32
Bundesliga LIVE: SK Rapid - Wolfsberger AC

Bundesliga LIVE: SK Rapid - Wolfsberger AC

Bundesliga
84
Zwölf Spiele ohne Sieg: Beendet Rapid die Unserie gegen den WAC?

Zwölf Spiele ohne Sieg: Beendet Rapid die Unserie gegen den WAC?

Bundesliga
30
Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - GAK

Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - GAK

Bundesliga
5
Bundesliga LIVE: SCR Altach - Austria Wien

Bundesliga LIVE: SCR Altach - Austria Wien

Bundesliga
19
"Bock auf diese Begegnung" - Vorfreude bei Beichler vor Liga-Hit

"Bock auf diese Begegnung" - Vorfreude bei Beichler vor Liga-Hit

Bundesliga
22

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Rapid Wien Wolfsberger AC Yusuf Demir Lukas Grgic Matthias Seidl Niklas Hedl Marco Sulzner Erik Kojzek Daniel Nunoo Krise