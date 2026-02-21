Am 20. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga kommt es am Samstag zum Duell zwischen dem SCR Altach und der Wiener Austria (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Violetten kommen nach zwei Siegen aus zwei Spielen nach der Winterpause mit viel Selbstvertrauen nach Altach. Zuletzt konnten sie jeweils 2:0 gegen Salzburg und Rapid gewinnen. In der Tabelle liegt das Team nur einen Punkt hinter dem Tabellenspitzenreiter Salzburg.

Der SCR Altach startete nach einem 1:0 gegen Blau-Weiß Linz siegreich ins Frühjahr, musste sich aber letztes Wochenende mit einem 0:0 in Hartberg begnügen. In der Tabelle finden sie sich auf Rang acht wieder.

Die letzte Begegnung im August in Wien konnte der Verein aus der Bundeshauptstadt mit 1:0 für sich entscheiden.

LIVE-Ticker: