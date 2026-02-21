"Distanzieren uns von diesen Leistungen" - SCR-Fans mit Botschaft

Der SK Rapid distanziere sich "in aller Deutlichkeit" von den Fan-Vorfällen im 348. Wiener Derby, erklärte SCR-Präsident Alexander Wrabetz Anfang der Woche in einer Aussendung.

Dieses Zitat greifen die Hütteldorfer Anhänger nun auf, um ironisch auf die anhaltende sportliche Misere anzuspielen.

"Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von diesen sportlichen Leistungen", ist auf einem Transparent, welches vor der Partie gegen den Wolfsberger AC (JETZT im LIVE-Ticker>>>) vom Block West im Allianz Stadion präsentiert wird, zu lesen.

Ein Großteil der aktiven Fan-Szene bleibt dem Spiel zudem fern.

Der SK Rapid hat in den letzten zwölf Pflichtspielen keinen Sieg eingefahren. Mit einer Niederlage gegen den WAC könnte eine Meistergruppen-Teilnahme in weite Ferne rücken.