NEWS

"Distanzieren uns von diesen Leistungen" - SCR-Fans mit Botschaft

Die Hütteldorfer Anhänger haben eine klare Botschaft an die eigene sportliche Führung nach der anhaltenden sportlichen Misere.

"Distanzieren uns von diesen Leistungen" - SCR-Fans mit Botschaft Foto: © Privat
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SK Rapid distanziere sich "in aller Deutlichkeit" von den Fan-Vorfällen im 348. Wiener Derby, erklärte SCR-Präsident Alexander Wrabetz Anfang der Woche in einer Aussendung.

Dieses Zitat greifen die Hütteldorfer Anhänger nun auf, um ironisch auf die anhaltende sportliche Misere anzuspielen.

"Wir distanzieren uns in aller Deutlichkeit von diesen sportlichen Leistungen", ist auf einem Transparent, welches vor der Partie gegen den Wolfsberger AC (JETZT im LIVE-Ticker>>>) vom Block West im Allianz Stadion präsentiert wird, zu lesen.

Ein Großteil der aktiven Fan-Szene bleibt dem Spiel zudem fern.

Der SK Rapid hat in den letzten zwölf Pflichtspielen keinen Sieg eingefahren. Mit einer Niederlage gegen den WAC könnte eine Meistergruppen-Teilnahme in weite Ferne rücken.

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: SK Rapid - Wolfsberger AC

Bundesliga LIVE: SK Rapid - Wolfsberger AC

Bundesliga
26
Demir-Comeback und Neo-Kapitän bei Rapid

Demir-Comeback und Neo-Kapitän bei Rapid

Bundesliga
4
Zwölf Spiele ohne Sieg: Beendet Rapid die Unserie gegen den WAC?

Zwölf Spiele ohne Sieg: Beendet Rapid die Unserie gegen den WAC?

Bundesliga
30
Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - GAK

Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - GAK

Bundesliga
5
Bundesliga LIVE: SCR Altach - Austria Wien

Bundesliga LIVE: SCR Altach - Austria Wien

Bundesliga
11
"Bock auf diese Begegnung" - Vorfreude bei Beichler vor Liga-Hit

"Bock auf diese Begegnung" - Vorfreude bei Beichler vor Liga-Hit

Bundesliga
22
Nach Abflug-Problemen: Austria fliegt doch noch nach Altach

Nach Abflug-Problemen: Austria fliegt doch noch nach Altach

Bundesliga
104

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Block West SK Rapid Wien Wolfsberger AC Wiener Derby Allianz Stadion Alexander Wrabetz