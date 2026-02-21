Hartberg feiert Arbeitssieg im kleinen Steirer-Derby

In der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga feiert der TSV Hartberg einen hart erkämpften 1:0-Heimsieg über den GAK und macht damit einen wichtigen Schritt Richtung Meistergruppe. Die Grazer hingegen verpassen erneut dringend benötigte Zähler im Abstiegskampf.

Die Partie startet sehr verhalten. Hartberg tut sich in der Anfangsphase schwer, überhaupt in gefährliche Räume zu kommen. Am bedeutendsten noch ein VAR-Check, der ein mögliches Handspiel prüft, sich aber letztlich gegen einen Elfmeter für Hartberg entscheidet.

Das Match bleibt zerfahren, Zweikämpfe bestimmen das Bild. Die sechs Minuten Nachspielzeit stehen sinnbildlich für diese erste Hälfte: viele Unterbrechungen, wenig Chancen.

Hartberg feiert Arbeitssieg

Hartberg kommt deutlich verbessert aus der Kabine. Havel setzt einen Kopfball nach einem Eckball knapp am Tor vorbei, ehe in der 59. Minute der entscheidende Treffer fällt:

Nach einer Ecke entsteht ein Gewühl im Strafraum, der Ball springt über mehrere Beine zu Wilfinger, der aus kurzer Distanz einschiebt und so zum 1:0 einnetzt (59.).

Danach wird die Partie offener und intensiver. In der Schlussphase werfen die Grazer alles nach vorne, doch Hartberg verteidigt kompromisslos und übersteht die letzten Flanken und Standards des GAK.

Hartberg feiert am Ende einen klassischen Arbeitssieg und bleibt als Fünfter voll im Rennen um die Meistergruppe. Der GAK hingegen zeigt zwar einen teils engagierten Auftritt, bleibt aber in der Offensive zu harmlos.