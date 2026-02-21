NEWS

Demir-Comeback und Neo-Kapitän bei Rapid

Yusuf Demir steht erstmals seit seiner Rückkehr nach Hütteldorf in einem Matchtags-Kader. Ein Neuzugang ist neuer grün-weißer Kapitän:

Der SK Rapid sucht im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) dringend den Weg aus der Krise.

Die Hütteldorfer haben zuletzt in zwölf Pflichtspielen hintereinander nicht mehr gewonnen. Auch die Bestellung von Neo-Coach Johannes Hoff Thorup sorgte zuletzt für keine Besserung.

Weimann im vierten Spiel gleich Kapitän

Der Däne baut seine Mannschaft vor der Partie gegen den WAC nun um. So wird Kapitän Matthias Seidl auf die Bank rotiert, Winter-Neuzugang Andreas Weimann übernimmt statt ihm die Schleife.

Außerdem sitzt Yusuf Demir nach seiner zweiten Rückkehr nach Hütteldorf erstmals auf der grün-weißen Bank. Auf dieser nehmen auch die zuletzt verletzten Peter Nossa Dahl und Jakob Schöller erstmals in diesem Jahr Platz.

Die Rapid-Startelf gegen den WAC: Hedl; Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Horn; Amane, Grgic, Gulliksen; Wurmbrand, Kara, Weimann

Die Rapid-Ersatzbank gegen den WAC: Gartler, Schöller, Dahl, Borkeeiet, Seidl, Ahoussou, Y. Demir, F. Demir, Nunoo

Die WAC-Startelf gegen Rapid: Polster; Baumgartner, Diabate, Wimmer; Wohlmuth, Piesinger, Sulzner, Renner; Zukic, Schöpf; Kojzek

Die WAC-Ersatzbank gegen Rapid: Gütlbauer, Chukwu, Gruber, Matic, Hajdini, Kujovic, Agyemang, Atanga, Gattermayer

