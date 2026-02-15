-
Bundesliga heute: Austria Wien - SK Rapid
Das große Wiener Derby komplettiert die Runde 19 der ADMIRAL Bundesliga. LIVE-Infos:
Derbytime in Wien-Favoriten. Zum Abschluss des 19. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga steht das große Wiener Derby am Programm (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Wiener Austria, mit Chefcoach Stephan Helm, belegt in der Tabelle derzeit den soliden vierten Rang und hält bei 29 Punkten. Damit ist der FAK, vor allem nach der Punkteteilung, auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze.
Vergangene Woche siegten die Violetten auswärts bei den Bullen in Salzburg mit 2:0 und tankten massig Selbstvertrauen.
Anders die Hütteldorfer, die mit Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup noch nicht gewinnen konnten. Im ÖFB Cup verloren die Rapidler auswärts gegen Ried mit 0:3 und in der Liga remisierten die Grün-Weißen 1:1 mit Hartberg.
Aktuell hat Rapid mit 26 Punkten drei Rückstand auf den Erzrivalen. Sowohl für die Grüne-Seele, als auch im Kampf um die Top-Sechs wäre ein Sieg goldwert.