FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC
Endstand
2:1
1:0 , 1:1
  • Shon Weissman
  • Ronivaldo
  • Emmanuel Chukwu
NEWS

Erster Sieg seit Oktober: Blau-Weiß Linz biegt den WAC

Das Tabellen-Schlusslicht beendet eine absolute Unserie. Die Kärntner drohen dagegen die Meistergruppe zu verpassen.

Am 19. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga bricht Blau-Weiß Linz die neun Spiele andauernde Negativserie und schlägt den WAC mit 2:1.

Zur Pause hat der sehr spielfreudige WAC knapp 65 Prozent Ballbesitz, trotzdem geht der Plan der Linzer besser auf. Blau-Weiß verteidigt tief und kompakt, die Kärntner kommen einfach nicht durch.

Umgekehrt entfalten die Konter der "Königsblauen" Gefahr, Seidl (22.) und Goiginger (34.) bekommen ihre Abschlüsse aber noch am Tor vorbei abgefälscht.

Richtig gefährlich wird es in Minute 41, Seidl schiebt sich im Laufduell an Matic vorbei und kommt im Strafraum zu Fall. Nach VAR-Intervention gibt es den Elfmeter für die Linzer, ausgerechnet Ex-WAC-Stürmer Weissman verlädt Keeper Polster - 1:0 (44.).

Die Kärntner antworten zu spät

Im zweiten Durchgang rückt Blau-Weiß deutlich weiter auf, dem WAC gehen aber auch mit mehr Platz hinter der Kette die Ideen ab.

Schöpf (50.) und Avdijaj (71.) scheitern beide aus kurzer Distanz an Blau-Weiß-Schlussmann Mantl, Zukic köpft aus aussichtsreicher Position vorbei (74.).

Auf der anderen Seite kommt der gerade erst eingewechselte Ronivaldo bei Seidls Lauf in die Tiefe mit, bekommt den Ball selbstlos quergelegt und erhöht mit seiner ersten Ballberührung auf 2:0 für Blau-Weiß (80.).

Chukwu gelingt tief in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer für den WAC (90.+4), an der Niederlage der Kärntner ändert dieses Tor aber nichts mehr.

Blau-Weiß ist weiter Tabellenschlusslicht, hat mit 14 Zählern aber nur noch drei Punkte Rückstand auf den elftplatzierten GAK. Der WAC hängt derweil mit 25 Zählern auf Rang neun fest.

