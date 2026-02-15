Grazer AK Grazer AK GAK Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Heute 14:30 Uhr
1 4.80
X 3.80
2 1.70
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: GAK - FC Red Bull Salzburg

In Runde 19 der ADMIRAL Bundesliga treffen die Grazer auf die Bullen. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: GAK - FC Red Bull Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der GAK und die Mozartstädter treffen an Spieltag 19 der ADMIRAL Bundesliga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Grazer konnten in der vergangenen Runde mit einem 2:2 beim WAC einen Punkt ergattern und belegen damit Rang elf in der Liga.

Derzeit haben die Athletiker mit 16 Zählern, fünf Vorsprung auf den letzten BW Linz, allerdings folgt noch die Punkteteilung.

Die Bullen konnten zuletzt in der Europa League eigentlich überzeugen, doch vermasselte man wieder den Rückrundenstart.

Gegen die Wiener Austria musste sich die Letsch-Elf mit 0:2 geschlagen geben. Damit verloren die Bullen drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft.

Mehr zum Thema

Youngster verlässt Liefering: "Will helfen, Großes zu erreichen"

Youngster verlässt Liefering: "Will helfen, Großes zu erreichen"

Bundesliga
29
Bundesliga heute: BW Linz - WAC

Bundesliga heute: BW Linz - WAC

Bundesliga
"Mehr als 100 Prozent": WSG belohnt sich mit Sieg gegen Sturm

"Mehr als 100 Prozent": WSG belohnt sich mit Sieg gegen Sturm

Bundesliga
2
Remis schmerzt: Hartberg müsse "Siege einfahren" für Top-Sechs

Remis schmerzt: Hartberg müsse "Siege einfahren" für Top-Sechs

Bundesliga
Sturm und die Suche nach seinem Herzen

Sturm und die Suche nach seinem Herzen

Bundesliga
63
Ried-Trainer Senft nach spätem Ausgleich: "Wenig hängende Köpfe"

Ried-Trainer Senft nach spätem Ausgleich: "Wenig hängende Köpfe"

Bundesliga
3
Gerechte Punkteteilung in Hartberg

Gerechte Punkteteilung in Hartberg

Bundesliga
2

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball FC Red Bull Salzburg GAK Thomas Letsch Ferdinand Feldhofer