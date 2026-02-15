Bundesliga heute: GAK - FC Red Bull Salzburg

Der GAK und die Mozartstädter treffen an Spieltag 19 der ADMIRAL Bundesliga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Grazer konnten in der vergangenen Runde mit einem 2:2 beim WAC einen Punkt ergattern und belegen damit Rang elf in der Liga.

Derzeit haben die Athletiker mit 16 Zählern, fünf Vorsprung auf den letzten BW Linz, allerdings folgt noch die Punkteteilung.

Die Bullen konnten zuletzt in der Europa League eigentlich überzeugen, doch vermasselte man wieder den Rückrundenstart.

Gegen die Wiener Austria musste sich die Letsch-Elf mit 0:2 geschlagen geben. Damit verloren die Bullen drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft.