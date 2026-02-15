-
Demir? Ogris: "Dann ist seine Karriere vorbei"Stammtisch
-
Wagner: "Das Wiener Derby ist mein Leben"Stammtisch
-
Wagner: "Das wird unter meiner Führung nicht passieren"Stammtisch
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Michael WagnerStammtisch
-
Fast 12 Jahre später: Als Markovic noch ein Schulkind warAnsakonferenz
-
GAK-Ärger: Kein Tor! Wo war das Foul?Ansakonferenz
-
Wird die Bundesliga 2026 noch verrückter?Ansakonferenz
-
Reaction: Andreas Weimann wechselt zum SK Rapid!Ansakonferenz
-
Reaction: Demir-Rückkehr zu Rapid!Ansakonferenz
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Kurt SvobodaStammtisch
Heute 14:30 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: GAK - FC Red Bull Salzburg
In Runde 19 der ADMIRAL Bundesliga treffen die Grazer auf die Bullen. LIVE-Infos:
Der GAK und die Mozartstädter treffen an Spieltag 19 der ADMIRAL Bundesliga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Grazer konnten in der vergangenen Runde mit einem 2:2 beim WAC einen Punkt ergattern und belegen damit Rang elf in der Liga.
Derzeit haben die Athletiker mit 16 Zählern, fünf Vorsprung auf den letzten BW Linz, allerdings folgt noch die Punkteteilung.
Die Bullen konnten zuletzt in der Europa League eigentlich überzeugen, doch vermasselte man wieder den Rückrundenstart.
Gegen die Wiener Austria musste sich die Letsch-Elf mit 0:2 geschlagen geben. Damit verloren die Bullen drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft.