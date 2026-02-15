-
Heute 14:30 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: BW Linz - WAC
Schlusslicht BW Linz empfängt in Runde 19 der ADMIRAL Bundesliga den WAC. LIVE-Infos:
Die angeschlagenen Linzer treffen an Spieltag 19 daheim auf die Lavanttaler (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Blau-Weißen halten bei erst elf Punkten und sind damit letzter in der Tabelle. Aktuell haben die Oberösterreicher schon fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer - doch die Punkteteilung folgt noch.
Zuletzt musste sich BWL auswärts bei Altach mit 0:1 geschlagen geben.
Die Wolfsberger remisierten vergangenes Wochenende daheim mit dem GAK (1:1).
Damit stehen die Lavanttaler auf dem achten Rang und halten bei derzeit 25 Zählern. Derzeit haben die Kärntner zwei Punkte Rückstand auf die Top sechs.