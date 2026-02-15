FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC
Heute 14:30 Uhr
1 2.95
X 3.20
2 2.45
NEWS

Bundesliga heute: BW Linz - WAC

Schlusslicht BW Linz empfängt in Runde 19 der ADMIRAL Bundesliga den WAC. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: BW Linz - WAC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Die angeschlagenen Linzer treffen an Spieltag 19 daheim auf die Lavanttaler (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Blau-Weißen halten bei erst elf Punkten und sind damit letzter in der Tabelle. Aktuell haben die Oberösterreicher schon fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer - doch die Punkteteilung folgt noch.

Zuletzt musste sich BWL auswärts bei Altach mit 0:1 geschlagen geben.

Die Wolfsberger remisierten vergangenes Wochenende daheim mit dem GAK (1:1).

Damit stehen die Lavanttaler auf dem achten Rang und halten bei derzeit 25 Zählern. Derzeit haben die Kärntner zwei Punkte Rückstand auf die Top sechs.

Admiral Bundesliga Fußball BW Linz Wolfsberger AC