Bundesliga heute: BW Linz - WAC

Die angeschlagenen Linzer treffen an Spieltag 19 daheim auf die Lavanttaler (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Blau-Weißen halten bei erst elf Punkten und sind damit letzter in der Tabelle. Aktuell haben die Oberösterreicher schon fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer - doch die Punkteteilung folgt noch.

Zuletzt musste sich BWL auswärts bei Altach mit 0:1 geschlagen geben.

Die Wolfsberger remisierten vergangenes Wochenende daheim mit dem GAK (1:1).

Damit stehen die Lavanttaler auf dem achten Rang und halten bei derzeit 25 Zählern. Derzeit haben die Kärntner zwei Punkte Rückstand auf die Top sechs.