Bundesliga heute: TSV Hartberg - SCR Altach

Die Vorarlberger gastieren an Spieltag 19 der ADMIRAL Bundesliga beim TSV Hartberg. LIVE-Infos:

Die Hartberger empfangen den SCR Altach in Runde 19 der ADMIRAL Bundesliga (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Steirer belegen mit 27 Punkten Rang fünf und kämpfen um den Einzug in die Meistergruppe. Zuletzt remisierten die Hartberger auswärts beim SK Rapid 1:1 und verteidigten gegen einen direkten Konkurrenten ihren Tabellenplatz.

Mit dem Remis ist die Schmid-Truppe seit drei Bundesligapartien ungeschlagen.

Die Altacher sammelten im Kampf um den Abstieg enorm wichtige Punkte und siegten in der letzten Runde gegen BW Linz daheim mit 1:0.

Damit liegen die Vorarlberger auf Rang neun und haben mit 24 Punkten bereits 13 Vorsprung auf den Letzten (BW Linz). Gleichzeitig lebt aber auch die Chance auf die Meistergruppe, mit einem Auswärtssieg in der Oststeiermark wäre man punktegleich mit Hartberg.

