Schriebl raus! ÖFB-Frauen haben neuen Teamchef

Umbruch im ÖFB-Frauen-Nationalteam!

Nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen in der WM-Qualifikation trennt sich der ÖFB von Cheftrainer Alexander Schriebl. Lars Söndergaard übernimmt mit sofortiger Wirkung.

9 Niederlagen in den letzten 14 Duellen

Die ÖFB-Frauen mussten sich in den letzten 14 Duellen neun Mal geschlagen geben. Zudem erfolgte ein personeller Umbruch.

Aktuelle Ergebnisse des ÖFB-Frauen-Teams>>>

Zehn Spielerinnen feierten zuletzt ihr Debüt. Auch einige Verletzungen schwächten die Österreicherinnen, die in Liga A auf Top-Nationen treffen.

"Vor eineinhalb Jahren haben wir einen mutigen Neubeginn eingeleitet und dabei auch durchaus Risiko genommen. Dieses Projekt ist in einer insgesamt sehr herausfordernden Konstellation jedoch nicht in der gewünschten Form aufgegangen", sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

"Nach intensiven Gesprächen und umfassenden Analysen bin ich – trotz der zuletzt positiven Reaktion beim 0:0 gegen Deutschland -zur Überzeugung gelangt, hier eine Veränderung vorzunehmen."

WM-Teilnahme trotz Misserfolgen noch möglich

Vom Neuzugang zeigt er sich überzeugt: "Mit Lars Söndergaard konnten wir eine anerkannte Persönlichkeit des europäischen Fußballs gewinnen. Er wird das Frauen-Nationalteam zunächst bis zum Ende der Kampagne für die WM 2027 in Brasilien betreuen."

Die Chance, an der WM teilzunehmen, sei zudem noch vorhanden, nachdem es im Herbst zu Playoff-Spielen kommt. Es sei wichtig, nun eine klare Weichenstellung vorzunehmen.

Aktueller Stand in der WM-Quali>>>

Österreich-Vergangenheit von Söndergaard

Söndergaard ist in Österreich kein unbekanntes Gesicht. Der 67-Jährige coachte bereits von 2000 bis 2003 Austria Salzburg, das erste Jahr davon als Co-Trainer.

Zudem war er Co-Trainer der Wiener Austria (2004-2005), Cheftrainer des GAK (2006-2007) und von Wacker Innsbruck (2007) und auch von 2008 bis 2009 Trainer der RB Juniors und Sportlicher Leiter Salzburgs U19.

Zudem war er sechs Jahre für das dänische Frauen-Nationalteam zuständig.

Mit der Mannschaft nahm er sowohl an einer EM als auch an einer WM teil.