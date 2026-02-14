Bundesliga heute: SV Ried - LASK

Im Oberösterreicher-Duell zwischen Ried und dem LASK geht es für beide um richtig viel (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Rieder sind mitten im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe und brauchen dafür jeden Punkt. Sollte den Innviertlern das gelingen, wäre es ein großer Erfolg für den Aufsteiger.

Die Elf von Maximilian Senft verlor am letzten Sonntag unglücklich beim amtierenden Meister Sturm mit 0:1.

Der LASK, mit Trainer Didi Kühbauer, reitet weiter auf der Erfolgswelle und konnte in der abgelaufenen Runde daheim 1:0 gegen die WSG Tirol gewinnen.

Mit 32 Zählern sind die Athletiker derzeit Zweiter punktgleich mit Tabellenführer Salzburg. Außerdem konnten sich die Linzer aus den letzten fünf Partien vier Siege und ein Remis erspielen.