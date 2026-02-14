SV Ried SV Ried SVR LASK LASK ASK
Heute 17:00 Uhr
1 2.80
X 3.30
2 2.50
NEWS

Bundesliga heute: SV Ried - LASK

In Runde 19 der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Oberösterreich-Duell zwischen Ried und dem LASK. LIVE-Infos:

Im Oberösterreicher-Duell zwischen Ried und dem LASK geht es für beide um richtig viel (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Rieder sind mitten im Kampf um den Einzug in die Meistergruppe und brauchen dafür jeden Punkt. Sollte den Innviertlern das gelingen, wäre es ein großer Erfolg für den Aufsteiger.

Die Elf von Maximilian Senft verlor am letzten Sonntag unglücklich beim amtierenden Meister Sturm mit 0:1.

Der LASK, mit Trainer Didi Kühbauer, reitet weiter auf der Erfolgswelle und konnte in der abgelaufenen Runde daheim 1:0 gegen die WSG Tirol gewinnen.

Mit 32 Zählern sind die Athletiker derzeit Zweiter punktgleich mit Tabellenführer Salzburg. Außerdem konnten sich die Linzer aus den letzten fünf Partien vier Siege und ein Remis erspielen.

