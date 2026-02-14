Youngster verlässt Liefering: "Will helfen, Großes zu erreichen"

Abgang beim FC Red Bull Salzburg!

Wie die "Bullen" am Freitagabend bekanntgaben, wechselt Elione Fernandes Neto zum tschechischen Erstligisten FC Hradec Králové.

Dort hat der 20-jährige Angoler große Ambitionen: "Mein Hauptziel ist es, der Mannschaft bestmöglich zu helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Und natürlich möchte ich den Fußball genießen, den ich liebe. Ich möchte dem Verein helfen, Großes zu erreichen."

Einst hohe Ablöse bezahlt

Seine Zeit in der Mozartstadt war alles andere als von Erfolg gekrönt. Der Youngster kam im Sommer 2023 von Fortuna Düsseldorf, wo er als damals 17-Jähriger bereits 13 Zweitligaspiele absolvierte. Laut "Bild" flossen damals rund drei Millionen Euro an Ablöse.

In Salzburg konnte sich der Mittelfeldspieler nie durchsetzen und spielte in der Zeit 19 Matches für Kooperationsklub FC Liefering, sechs Spiele für die UEFA Youth League-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg und eine Begegnung für die U18 der Red Bull Akademie.

Jetzt zieht es ihn nach Tschechien. "Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, einen jungen, vielversprechenden Spieler für das Mittelfeld zu verpflichten. Wir sind fest davon überzeugt, dass Elione bei uns das Potenzial entfalten wird, das er in der zweiten Liga in Österreich und Deutschland gezeigt hat", erklärt Sportdirektor Petr Pojezný vom FC Hradec Králové.