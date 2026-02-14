WSG Tirol WSG Tirol WSG SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Heute 17:00 Uhr
1 3.30
X 3.20
2 2.25
NEWS

Bundesliga heute: WSG Tirol - Sturm Graz

In Runde 19 der ADMIRAL Bundesliga treffen die WSG Tirol und Sturm Graz aufeinander. LIVE-Infos:

Der amtierende Meister Sturm Graz gastiert an Spieltag 19 der ADMIRAL Bundesliga bei den Tirolern (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die WSG liegt mit 21 Punkten auf dem zehnten Tabellenrang und ist damit mitten im Abstiegskampf - vor allem nach der Punkteteilung.

Die Semlic-Elf hat immerhin schon zehn Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß. Zuletzt verlor die WSG Tirol auswärts mit 0:1 gegen den LASK.

Anders Sturm Graz, die mit 31 Punkten derzeit Dritter sind und nur einen Zähler Rückstand haben auf Salzburg und den LASK.

Unter Neo-Coach Fabio Ingolitsch feierten die Steirer zuletzt einen knappen 1:0-Sieg daheim gegen unangenehme Rieder.

