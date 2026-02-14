Hertha BSC Hertha BSC BSC Hannover 96 Hannover 96 H96
Endstand
2:3
0:2 , 2:1
  • Fabian Reese
  • Julian Eitschberger
  • Boris Tomiak
  • Benjamin Källman
  • Noah Weisshaupt
NEWS

Darmstadt lässt aus: Hannover rückt mit Sieg bei Hertha näher

Weil der Leader Punkte bei einem Nachzügler lässt, fehlt "96" nur mehr ein Zähler auf die Spitzenposition.

Der Kampf um die Tabellenführung in der 2. deutschen Bundesliga wird wieder enger: Weil Tabellenführer SV Darmstadt 98 nur 2:2 bei Eintracht Braunschweig spielt, rückt Hannover 96 dank eines 3:2-Auswärtssieges bei Hertha BSC bis auf einen Punkt heran.

Der FC Schalke 04 hat sogar noch an diesem Wochenende die Gelegenheit, an die Spitze zu springen, müsste dafür aber die fünf Spiele andauernde Sieglosserie auswärts bei Holstein Kiel beenden.

Dabei wehrt Darmstadt dank eines Maglica-Doppelpacks in der zweiten Hälfte nach 0:2-Rückstand noch eine Niederlage ab.

Der 1. FC Kaiserslautern kommt dank Sahin (10.) zu einem 1:0-Heimsieg über Greuther Fürth.

