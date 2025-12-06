LASK rettet in Hartberg in der Nachspielzeit einen Punkt

Die Siegesserie des LASK ist vorbei, aber die Linzer retten im letzten Moment beim TSV Hartberg noch einen Punkt. In der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga endet das Duell 2:2.

Schon nach sechs Minuten sorgt Kainz für die Führung, die durch Havel (25.) auch noch erhöht wird. Zwar gelingt den Linzern die schnelle Antwort (32.), noch vor der Pause gibt es mit dem Ausschluss gegen Alemao (41.) aber einen Nackenschlag für die Gäste.

Nach Seitenwechsel hat der eingewechselte Kalajdzic die Chance auf den ersten Treffer seit seiner Rückkehr nach Österreich, scheitert aber vom Elfmeterpunkt (67.).

Usor bewahrt LASK vor Niederlage

In der Schlussviertelstunde herrscht wieder numerische Ausgeglichenheit: Hartbergs Torhüter Hülsmann wird wegen Torraubs ebenfalls ausgeschlossen (74.), den folgenden Freistoß aus aussichtsreicher Position pariert der eingewechselte Ersatzmann Helac (76.).

Die LASK-Drangphase der Schlussphase trägt schließlich Früchte: Usor sorgt in der dritten Minute der Nachspielzeit doch noch für eine Punkteteilung.

Der LASK ist mit 26 Punkten vorerst Zweiter (26 Punkte), Sturm kann am Sonntag vorbeiziehen. Hartberg ist mit 23 Zählern für den Moment Fünfter.