Rapid erleidet allererste Bundesliga-Heimpleite gegen SV Ried

Rapid geht im Heimspiel zwar in Führung, am Ende gelingt aber Ried der erste Sieg in der Bundesliga-Geschichte bei den Wienern.

Am 16. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga verliert der SK Rapid zuhause gegen die SV Ried mit 1:2. Die Innviertler siegen im 44. Anlauf erstmals bei einem Gastspiel bei Rapid.

Zu Beginn gestaltet sich das Match ereignisarm. Chancen sind auf beiden Seiten in den ersten 25 Minuten Mangelware.

In der 26. Minute prüft dann Rieds Kiedl per Kopfball Rapid-Goalie Gartler. Wenig später setzt Mbuyi auf der anderen Seite einen aussichtsreichen Kopfball am Tor vorbei (28.).

In der 31. Minute geht das Heimteam dann in Führung. Louis Schaub, der erstmals in dieser Saison in der Startelf steht, trifft aus 14 Metern den Ball perfekt und sorgt für Jubelstimmung in Hütteldorf.

Vor der Pause gleichen die Rieder allerdings aus. Oliver Steurer fällt ein missglückter Kiedl-Abschluss vor die Füße und verwertet aus kurzer Distanz (40.). Mit Gleichstand geht es dann auch in die Kabinen.

Elfmeter sorgt für Entscheidung

In der 54. Minute bekommt die SV Ried nach Gartler-Foul an Bogou einen Elfmeter zugesprochen. Pomer verwandelt souverän zur Führung.

Rapid versucht in weiterer Folge noch auszugleichen, kann aber keine der Möglichkeiten nutzen.

Rapid ist mit 24 Punkten vorerst Vierter. Ried klettert mit 23 Punkten vorübergehend auf Rang sieben.

