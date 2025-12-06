FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Endstand
0:2
0:1 , 0:1
  • Petar Ratkov
  • Edmund Baidoo
NEWS

Glanzloser Sieg: Salzburg verteidigt Tabellenführung

Die Bullen gewinnen zwar ohne Topleistung, aber verdient bei Schlusslicht Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher können auch im ersten Spiel nach Mitja Mörec nicht punkten.

In der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga schlägt der FC Red Bull Salzburg das Schlusslicht Blau-Weiß Linz mit 2:0.

Obwohl der Letzte gegen den Ersten spielt, sind die Rollen nicht ganz so verteilt, wie man das erwarten würde, denn auch Salzburg ist seit vier Spielen – davon drei in der Liga – sieglos.

Bei den Linzern gab es nach dem 1:3 beim GAK einen Trainerwechsel, Mitja Mörec musste gehen, Andreas Gahleitner übernahm interimistisch.

Blau-Weiß Linz erwischt den besseren Start, nach nicht einmal zwei Minuten legt Reiter im Strafraum gut per Kopf auf Seidl auf, der mit seinem Volley-Schuss aber verzieht.

Salzburg nutzt eine der wenigen Chancen

Nach einer knappen Viertelstunde kommen die Bullen besser rein, ein Schuss von Baidoo wird geblockt. Doch Salzburg wird in dieser Phase immer stärker, und in der 19. Minute glückt die Führung.

Nach einem Ballverlust im Aufbau der Linzer kommt Ratkov im Gestocher an den Ball, sein erster Versuch wird noch geblockt, der zweite geht aber via Innenstange ins Tor.

Danach nimmt die Qualität im Spiel deutlich ab, die Salzburger mit mehr Spielkontrolle, aber ohne weitere gute Chancen, auch die Linzer kommen kaum in die Offensive. Folgerichtig bleibt es zur Pause beim 1:0.

Schlager mit Beinahe-Patzer, dann stark

Nach dem Seitenwechsel scheitert zunächst Yeo aus spitzem Winkel, auf der Gegenseite blockt Lainer einen Pirkl-Schuss. Nach knapp einer Stunde hat Baidoo gleich zwei Riesenchancen, einmal verstolpert er aber, einmal schließt er zu zentral ab.

Danach lässt Schlager einen flachen Schuss durchrutschen und legt ihn sich fast selbst ins Tor, nach einer Ecke der Linzer zeigt er dafür einen starken Reflex.

Gerade als Blau-Weiß Linz stärker werden zu scheint, können die Bullen ihre Führung ausbauen: Nach einem Outeinwurf setzt Baidoo nach Bischoff-Zuspiel zum Sprint an, Varesi-Strauss kann das Tempo nicht mitgehen, und der Stürmer überwindet Baier im Kasten der Linzer (70.).

BW gelingt kein Tor mehr

Danach schalten die Linzer einen Gang hoch, Bumberger hat im Strafraum viel Platz und trifft die Latte, bei einem Weitschuss von Seidl ist Schlager mit den Fingerspitzen dran.

Der Treffer gelingt aber nicht mehr, dadurch gelingt Salzburg in der Bundesliga wieder einmal ein Sieg, man baut die Führung in der Tabelle vorübergehend auf drei Punkte aus. Blau-Weiß Linz liegt weiter klar am Tabellenende.

