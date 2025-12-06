6966 Tage später: Der letzte GAK-Derbysieg und was damals geschah

Am Sonntag sind genau 6.966 Tage vergangen, seit der GAK zuletzt ein Grazer Derby gewonnen hat.

Pünktlich vor dem 203. Duell der beiden Stadtrivalen (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>) befinden sich die "Rotjacken" im Aufwind. Zwei der bisher erst drei Saisonsiege gab es in den letzten beiden Runden.

Währenddessen steckt der große Rivale SK Sturm Graz spätestens nach der 1:3-Niederlage im Nachtragsspiel gegen die WSG Tirol in einer kleinen Krise (Hier nachlesen >>>).

Das prestigeträchtige Derby, bei dem sogar ein neuer Zuschauerrekord erwartet wird, könnte für den GAK also zu keinem besseren Zeitpunkt kommen.

Grund genug, eine kleine Zeitreise zu unternehmen: Zurück zum 11. November 2006, zum letzten GAK-Derbysieg – und in eine Fußballwelt, die heute wirkt wie aus einem anderen Leben.