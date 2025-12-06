SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU Grazer AK Grazer AK GAK
Morgen 17:00 Uhr
1 1.60
X 3.90
2 5.20
  • Vorbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
Zeitreise

6966 Tage später: Der letzte GAK-Derbysieg und was damals geschah

Anlässlich des 203. Grazer Stadtduells reisen wir zurück ins Jahr 2006 – zum letzten Sieg der "Rotjacken" – und zu einer Liga, die damals ganz anders aussah.

6966 Tage später: Der letzte GAK-Derbysieg und was damals geschah Foto: © GEPA
Florian Gabriel
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Sonntag sind genau 6.966 Tage vergangen, seit der GAK zuletzt ein Grazer Derby gewonnen hat.

Pünktlich vor dem 203. Duell der beiden Stadtrivalen (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>) befinden sich die "Rotjacken" im Aufwind. Zwei der bisher erst drei Saisonsiege gab es in den letzten beiden Runden.

Währenddessen steckt der große Rivale SK Sturm Graz spätestens nach der 1:3-Niederlage im Nachtragsspiel gegen die WSG Tirol in einer kleinen Krise (Hier nachlesen >>>).

Das prestigeträchtige Derby, bei dem sogar ein neuer Zuschauerrekord erwartet wird, könnte für den GAK also zu keinem besseren Zeitpunkt kommen.

Grund genug, eine kleine Zeitreise zu unternehmen: Zurück zum 11. November 2006, zum letzten GAK-Derbysieg – und in eine Fußballwelt, die heute wirkt wie aus einem anderen Leben.

Standardsituationen als Waffe

Standardsituationen als Waffe
Roland Kollmann (GAK) im Duell mit Mitja Mörec (Sturm).
Foto: ©GEPA

Vor ziemlich genau 19 Jahren gelang den "Rotjacken" beim SK Sturm in der neunten Bundesliga-Runde ein 2:0-Auswärtssieg.

In einer umkämpften Partie machten letztlich die Standardsituationen den Unterschied. Nach einer torlosen ersten Hälfte bewies GAK-Trainer Lars Söndergaard das berühmte goldene Händchen. Nach einem Eckball von Martin Amerhauser traf der unmittelbar zuvor eingewechselte Alen Skoro mit seinem zweiten Ballkontakt per Kopf zum 1:0 (66.).

Die Vorentscheidung folgte in der Schlussphase – erneut nach einem Eckball. Zlatko Junuzović servierte scharf und Samir Muratovic köpfte die Gäste mit seinem ersten Saisontor zum Derby-Sieg (83.).

Mit diesem Erfolg gab der GAK gleichzeitig auch die Rote Laterne an Vorjahresmeister Austria Wien ab.

Diese Sturm-Elf schickte Franco Foda aufs Feld:

Diese Sturm-Elf schickte Franco Foda aufs Feld:
Altersschnitt Sturm-Startelf: 28,0 Jahre.

Im Gegensatz zu seinem Gegenüber setzte Franco Foda deutlich mehr auf Erfahrung. Perfektes Beispiel: Der 39-jährige Abwehrchef Frank Verlaat. Neben ihm verteidigte die Jugend mit dem späteren Nationalspieler Ronald Gercaliu und Ex-Blau-Weiß-Trainer Mitja Mörec.

Bester Torschütze der "Blackies" war in dieser Saison Stürmer Amadou Rabihou mit sieben Saisontoren, knapp vor Bojan Filipovic und Radoslaw Gilewicz mit sechs.

Der heutige Sturm-Trainer Jürgen Säumel war damals ebenso Teil des Kaders wie der spätere Nationalspieler Sebastian Prödl, Johannes Ertl oder der heutige Liefering-Coach Daniel Beichler. Zum Einsatz kamen im Derby alle vier aber nicht.

Diese Elf "Rotjacken" gewannen letztmals ein Grazer-Derby:

Diese Elf "Rotjacken" gewannen letztmals ein Grazer-Derby:
Altersschnitt GAK-Startelf: 25,27 Jahre.

Erfahrung trifft Jugend. Während es für Spieler wie Amerhauser schon der letzte große Tanz war, stand Junuzovic erst am Anfang einer Karriere, die ihn letzlich bis ins Nationalteam hievte.

GAK-Trainer Söndergaard setzte deutlich mehr auf die Jugend. Neben Junuzovic waren auch Thomas Lechner und Ralph Spirk unter 21 Jahren.

Zwar nicht eingesetzt, aber trotzdem Teil des Kaders waren der kürzlich zurückgetretene Sportdirektor Dieter Elsnegg und Ex-Rapid-Innenverteidiger Mario Sonnleitner.

Doch trotz der großen Qualität innerhalb des Teams sollte es der letzte Sieg für einen sehr langen Zeitraum werden. Denn es war auch das Ende des Grazer Athletik Klubs in der höchsten österreichischen Spielklasse. Aufgrund von Lizenzverstößen wurden 28 Punkte abgezogen und der Klub stieg am Ende mit sechs Punkten ab. Auch Rivale Sturm bekam 13 Punkte abgezogen und wurde am Ende Siebter.

Die Lage der Liga

Es war eine Saison, die weniger durch Sportliches als durch Skandale definiert wurde: Beide Grazer Klubs erhielten massive Punktabzüge, beide rutschten in den Abstiegskampf – und der GAK verschwand am Ende sogar komplett aus dem Profifußball.

Und auch sonst gab es zwei Premieren. Einerseits wurde Red Bull Salzburg erstmals Meister und das direkt mit einem Vorsprung von 19 Punkten auf Vizemeister SV Ried. Andererseits feierte der SCR Altach, mittlerweile Stammgast in der höchsten Liga, seine Premiere im Oberhaus. Am Ende wurden die Vorarlberger Achter.

Mit dem SV Mattersburg (3.) und dem FC Superfund (5.) waren zudem zwei Teams noch Teil der Liga, die danach ebenso finanziell zu kämpfen hatten.

Torschützenkönig wurde mit 22 Treffern überlegen Alexander Zickler (Salzburg) vor Leonardo (14 Tore/Altach), sowie Mate Bilic (11/Rapid) und Christian Mayrleb (11/Pasching).

Die Endtabelle der Saison 2006/07:

Platz

Verein

Tore

Punkte

1.

Red Bull Salzburg

72:25

75

2.

SV Ried

47:42

56

3.

SV Mattersburg

61:58

55

4.

SK Rapid

55:49

52

5.

FC Superfund

47:41

52

6.

FK Austria Wien

43:43

45

7.

SK Sturm Graz

40:40

41 (-13)

8.

SCR Altach

45:64

38

9.

FC Wacker Tirol

40:64

34

10.

Grazer AK

43:67

6 (-28)

Was von damals übrig ist

Was von damals übrig ist
Mit 15.322 Zuschauern war das Derby 2006 ausverkauft.
Foto: ©GEPA

Heute, 6.966 Tage später, ist vieles anders: Sturm ist Champions-League-Teilnehmer, der GAK hat sich nach Jahren der Unterklassigkeit zurückgekämpft, und Graz erlebt wieder sein großes Bundesliga-Derby.

Seit dem Wiederaufstieg der "Rotjacken" im Vorjahr gingen alle drei Duelle deutlich an den Rivalen (3:0, 2:1 und 5:2). Auch im Cup gewann Sturm zwei Mal (3:2, 2:1).

Und dennoch gelten solche Zahlen speziell in einem Stadtduell nur bis zum Anpfiff.

Trotzdem bleibt die Frage: Schreibt der GAK endlich wieder Derby-Geschichte, oder bleibt der November 2006 weiterhin die letzte rot-weiße Derby-Glanzstunde?

Die besten Torjäger der Grazer Derby-Geschichte

#8 - Kurt Stendal (7 Derby-Tore)
#8 - Mario Zuenelli (7 Derby-Tore)

Slideshow starten

12 Bilder

Mehr zum Thema

So könnten unsere Schiris besser werden

So könnten unsere Schiris besser werden

Bundesliga
6
Holt Sturm einen Österreicher aus der Türkei zurück?

Holt Sturm einen Österreicher aus der Türkei zurück?

Bundesliga
51
Salzburg: Neuer Favorit auf Posten des Sportchefs

Salzburg: Neuer Favorit auf Posten des Sportchefs

Bundesliga
20
Bundesliga schließt Partnerschaft mit Produktions-Firma ab

Bundesliga schließt Partnerschaft mit Produktions-Firma ab

Bundesliga
6
Bundesliga hat den schwächsten Tabellenführer der Top-20-Ligen

Bundesliga hat den schwächsten Tabellenführer der Top-20-Ligen

Bundesliga
18
Messi, oida!

Messi, oida!

ÖFB-Team
32
Trainereffekt bleibt aus: Mainz unterliegt auch Mönchengladbach

Trainereffekt bleibt aus: Mainz unterliegt auch Mönchengladbach

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Graz Merkur Arena Admiral Bundesliga Fußball GAK Grazer Derby SK Sturm Graz Zeitreise Florian Gabriel