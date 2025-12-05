NEWS

Salzburg: Neuer Favorit auf Posten des Sportchefs

Die Verhandlungen mit dem 41-jährigen Deutschen sollen bereits laufen.

Seit Mitte Oktober sucht der FC Red Bull Salzburg nach der Trennung von Rouven Schröder einen neuen Sportchef.

Andreas Schicker hat den "Bullen" eine Absage erteilt, auch Markus Katzer bleibt vorerst bei Rapid. Nun scheint Salzburg einen neuen Favoriten für den Posten ausgemacht zu haben: Marcus Mann.

Laut "Kurier" kann sich der 41-jährige Deutsche einen Wechsel vorstellen. Seit 2021 arbeitet er bei Hannover 96, zuerst als Sportdirektor, seit März als Geschäftsführer Sport.

Verhandlungen über Ablöse

Dem Bericht zufolge sollen die Gespräche zwischen Salzburg und Hannover bereits fortgeschritten sein, es wird unter anderem die Ablöse verhandelt. Mann steht noch bis 2029 bei H96 unter Vertrag.

Er hat erst vor wenigen Tagen dem VfL Wolfsburg abgesagt.

