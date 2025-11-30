Keine Bilder! Wieder VAR-Probleme bei Hartberg-Sturm

Der VAR sorgt weiter für Probleme in der ADMIRAL Bundesliga.

Am 15. Spieltag fällt der Videoassistent beim Spiel zwischen Hartberg und dem SK Sturm aus. Wie "Sky" in der TV-Übertragung mitteilt, hapert es an der Kommunikation zwischen dem VAR in Wien-Meidling und dem Spielgeschehen in der Oststeiermark. Konkret soll der VAR keine ausreichend aufgelösten TV-Bilder aus dem renovierten Stadion empfangen.

Darüber informiert Schiedsrichter Daniel Pfister beim Seitenwechsel auch die beiden Kapitäne. Der Worst Case - eine ganze zweite Hälfte ohne VAR-Unterstützung kann aber abgewendet werden, in Minute 52 steht die Verbindung wieder.