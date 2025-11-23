Salzburg-Umfaller! WSG triumphiert nach 0:2-Rückstand

Riesenüberraschung in der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga: Red Bull Salzburg muss sich gegen die WSG Tirol trotz einer 2:0-Pausen-Führung am Ende mit 2:3 geschlagen geben.

Bundesliga - Tabelle >>>



Den besseren Start in die erste Halbzeit haben die Tiroler Gäste, die den Salzburgern mit ihrem hohen Pressing Probleme bereiten.

Erst in der 11. Spielminute wird es auf Seiten der Salzburger zwingend: Terzic bringt vom rechten Flügel eine Flanke in den Sechzehner der WSG, wo er Yeo findet. Der 21-Jährige köpft den Ball aus kurzer Distanz ein.



Im weiteren Spielverlauf finden sowohl die WSG durch Lawrence als auch Salzburg durch Yeo zwei große Chancen vor, ehe Baidoo in der 37. Minute auf 2:0 erhöht.

WSG mit Doppelschlag

Salzburg startet besser in die zweite Hälfte, doch die Tore macht die WSG.

In der 64. Minute tanzt Frederiksen durch die Salzburger Hintermannschaft, ehe Jamie Lawrence in der 74. Minute bei seinem dritten Versuch den Ball im Tor versenkt.

In der 87. Minute sieht der Tiroler Mittelfeldmotor Taferner die gelb-rote Karte. Taferner kassierte nur wenige Minuten zu vor die erste gelbe Karte.

In Unterzahl gelingt der WSG schließlich die komplette Sensation: Valentino Müller erzielt in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus einem Elfmeter das vielumjubelte Siegtor.

Salzburg führt zwar mit 25 Punkten noch weiter die Tabelle an, kann nun aber am Abend von Rapid überholt werden (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker gegen den GAK). Die WSG steht weiterhin auf dem 10. Platz und hält bei 17 Punkten.