ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit BW Linz - Ljubljana

Spannung pur bringt die Konferenz der 22. Runde in der win2day ICE Hockey League.

Den Anfang macht um 15:30 Uhr das Duell zwischen den Black Wings Linz und dem slowenischen Vertreter Olimpija Ljubljana.

Weiter geht es ab 16 Uhr mit dem Gastspiel des HCB Südtirol bei den Graz99ers, gefolgt vom Schlagerduell zwischen dem KAC und Red Bull Salzburg ab 17:30 Uhr.

Den Abschluss macht das Doppel bestehend aus Fehervar AV19 gegen den VSV und Tabellenführer HC Pustertal gegen HC Innsbruck. Start ist jeweils um 18 Uhr.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

Black Wings Linz - Olimpija Ljubljana (ab 15:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Graz99ers - HCB Südtirol (ab 16 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

KAC - Red Bull Salzburg (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Fehervar AV19 - VSV (ab 18 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

HC Pustertal - HC Innsbruck (ab 18 Uhr/LIVE-Ticker >>>)