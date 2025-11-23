NEWS

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit BW Linz - Ljubljana

Volle ICE-Action am 22. Spieltag der win2day ICE Hockey League! Während es die Black Wings mit Ljubljana zu tun bekommen, gastiert Bozen in Graz, sowie Salzburg beim KAC. LIVE-Konferenz:

ICE Hockey League LIVE: Konferenz u.a. mit BW Linz - Ljubljana Foto: © GEPA
Spannung pur bringt die Konferenz der 22. Runde in der win2day ICE Hockey League.

Den Anfang macht um 15:30 Uhr das Duell zwischen den Black Wings Linz und dem slowenischen Vertreter Olimpija Ljubljana.

Weiter geht es ab 16 Uhr mit dem Gastspiel des HCB Südtirol bei den Graz99ers, gefolgt vom Schlagerduell zwischen dem KAC und Red Bull Salzburg ab 17:30 Uhr.

Den Abschluss macht das Doppel bestehend aus Fehervar AV19 gegen den VSV und Tabellenführer HC Pustertal gegen HC Innsbruck. Start ist jeweils um 18 Uhr.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

Black Wings Linz - Olimpija Ljubljana (ab 15:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Graz99ers - HCB Südtirol (ab 16 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

KAC - Red Bull Salzburg (ab 17:30 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Fehervar AV19 - VSV (ab 18 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

HC Pustertal - HC Innsbruck (ab 18 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025

Premiere! Die Teilnehmer am "AMS-Camp" der Eishackler 2025
Niklas Bretschneider
Michael Kernberger

Slideshow starten

23 Bilder

