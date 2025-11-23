Spiel gedreht! LASK feiert Auswärtssieg in Graz

Am 14. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga dreht der LASK einen Rückstand in Graz und feiert einen 3:1-Auswärtserfolg gegen den SK Sturm.

Für die Linzer ist es der sechste Sieg in Folge, Sturm ist bereits seit vier Spielen ohne vollen Erfolg.

Sturm mit dem perfekten Start

Die Grazer gehen früh in Führung und belohnen sich für eine starke Anfangsphase.

Stankovic sieht den einlaufenden Kiteishvili und bedient ihn mit einer schönen Flanke. Der Georgier hat zu viel Platz und versenkt den Kopfball zwar nicht mit viel Tempo dafür aber mit viel Übersicht gegen die Laufrichtung von Jungwirth in den Maschen (7.).

Es ist der erste Gegentreffer für Didi Kühbauer in seiner zweiten Amtszeit als LASK-Trainer und das erste Gegentor für die Linzer seit fünf Spielen.

LASK dreht das Spiel

Doch das ist ein Aufwecker für die Stahlstädter. Die Gäste sind mit Fortlauf der ersten Hälfte das bessere Team und kommen verdient zum Ausgleich.

Bello marschiert auf der linken Seite der Sturm-Abwehr davon und flankt auf Jörgensen. Der Däne nimmt den Ball direkt und trifft! Tolles Tor der Linzer, die sich in die Partie hineingearbeitet haben und wieder "auf null stellen" (25.).

Nur zwei Minuten später stellt die Kühbauer-Elf die Partie komplett auf den Kopf! Weiter Pass auf Adeniran, der geschickt mit dem Kopf in den Lauf von Usor verlängert. Der Nigerianer überlupft Christensen, Lavalee kann den Ball nicht mehr klären - 2:1 für den LASK (27.).

Spiegelbild in Halbzeit zwei

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts zeigt sich ein ähnliches Bild wie in der ersten Hälfte. Sturm läuft an, der LASK steht tief. Doch weil Stankovic nur die Latte trifft (50.), kann der eiskalte LASK auf 3:1 erhöhen.

Nach einer Stunde behauptet Adeniran nach einem Einwurf gut den Ball, spielt einen scharfen Pass zur Mitte. Danek nimmt den Ball direkt und überrascht Christensen, der nicht mehr parieren kann.

Den Grazern fehlen im Finish die Lösungen, der LASK bleibt nach Kontern gefährlich. Am Ende bleibt es beim 3:1 für den LASK, das die Linzer in der Tabelle Punktegleichheit mit dem SK Sturm beschert.