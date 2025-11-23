Bundesliga heute: SK Rapid - GAK

In der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft der SK Rapid zu Hause auf den GAK (ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Hütteldorfer stecken nach den letzten Ergebnissen erneut in einer kleinen Krise: Nach dem 0:1 in der UEFA Conference League gegen Universitatea Craiova folgte in der Liga ein 1:1 bei der WSG Tirol.

Tabellenschlusslicht GAK kommt dabei wohl gerade recht. Zwar feierte man gegen Altach am 12. Spieltag den ersten Saisonsieg, gegen die Wiener Austria setzte es jedoch erneut eine Niederlage. Das erste Saisonduell endete mit einem 1:1.

SK Rapid - GAK im LIVE-Ticker: