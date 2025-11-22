Effiziente Austria gewinnt bei Blau-Weiß

In der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga gewinnt Austria Wien auswärts bei Blau-Weiß Linz mit 3:2.

Die Linzer haben zwar einige Chancen mehr, die Wiener präsentieren sich aber als die effizientere Mannschaft.

Austria mit der Führung

Die Linzer starten besser in die Partie und haben durch Pasic gleich die erste Großchance. Der Innenverteidiger trifft aus wenigen Metern nur die Querlatte.

Die Austria geht dann mit ihrer ersten Offensivaktion gleich in Führung. Sarkaria schlenzt vom rechten Strafraumeck perfekt ins linke untere Toreck (13.).

Danach übernehmen die Linzer wieder das Spielgeschehen. Zunächst schießt Fofana aus kürzester Distanz knapp am Tor vorbei, doch wenig später gelingt Seidl mit einem schönen Lupfer der Ausgleich (20.).

Die Linzer sind dann auch näher dran an der Führung, aber Sahin-Radlinger kann sich einige Male im Kasten der "Veilchen" auszeichnen.

Elfmeter für die Austria

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wird Fischer dann im Linzer Strafraum gefällt. Den folgenden Strafstoß verwandelt Eggestein dann souverän zur durchaus glücklichen Führung der Wiener.

In Hälfte zwei kann die Austria dann direkt durch einen super rausgespielten Konter nachlegen. Ranftl kommt mit Tempo über die rechte Seite und flankt in die Mitte zu Lee. Der Südkoreaner legt per Kopf ab auf Sarkaria und der hämmert die Kugel ins Netz (52.).

In der 76. Minute gelingt den Linzer nochmal der Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von Pirkl macht Seidl aus spitzem Winkel seinen Doppelpack perfekt. Jedoch gelingt es ihnen danach nicht mehr, gefährlich zu werden.

Mit dem Sieg springt die Austria in der Tabelle auf Platz fünf. Blau-Weiß bleibt vorerst Elfter.

