FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL FK Austria Wien FK Austria Wien FAK
Endstand
2:3
1:2 , 1:1
  • Simon Seidl
  • Simon Seidl
  • Manprit Sarkaria
  • Johannes Eggestein
  • Manprit Sarkaria
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Effiziente Austria gewinnt bei Blau-Weiß

Dank eines Doppelpacks von Sarkaria können sich die "Violetten" in Linz durchsetzen.

Effiziente Austria gewinnt bei Blau-Weiß Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga gewinnt Austria Wien auswärts bei Blau-Weiß Linz mit 3:2.

Die Linzer haben zwar einige Chancen mehr, die Wiener präsentieren sich aber als die effizientere Mannschaft.

Austria mit der Führung

Die Linzer starten besser in die Partie und haben durch Pasic gleich die erste Großchance. Der Innenverteidiger trifft aus wenigen Metern nur die Querlatte.

Die Austria geht dann mit ihrer ersten Offensivaktion gleich in Führung. Sarkaria schlenzt vom rechten Strafraumeck perfekt ins linke untere Toreck (13.).

Danach übernehmen die Linzer wieder das Spielgeschehen. Zunächst schießt Fofana aus kürzester Distanz knapp am Tor vorbei, doch wenig später gelingt Seidl mit einem schönen Lupfer der Ausgleich (20.).

Die Linzer sind dann auch näher dran an der Führung, aber Sahin-Radlinger kann sich einige Male im Kasten der "Veilchen" auszeichnen.

Elfmeter für die Austria

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte wird Fischer dann im Linzer Strafraum gefällt. Den folgenden Strafstoß verwandelt Eggestein dann souverän zur durchaus glücklichen Führung der Wiener.

In Hälfte zwei kann die Austria dann direkt durch einen super rausgespielten Konter nachlegen. Ranftl kommt mit Tempo über die rechte Seite und flankt in die Mitte zu Lee. Der Südkoreaner legt per Kopf ab auf Sarkaria und der hämmert die Kugel ins Netz (52.).

In der 76. Minute gelingt den Linzer nochmal der Anschlusstreffer. Nach einer Flanke von Pirkl macht Seidl aus spitzem Winkel seinen Doppelpack perfekt. Jedoch gelingt es ihnen danach nicht mehr, gefährlich zu werden.

Mit dem Sieg springt die Austria in der Tabelle auf Platz fünf. Blau-Weiß bleibt vorerst Elfter.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga>>>

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - FK Austria Wien

Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - FK Austria Wien

Bundesliga
32
Altach überrumpelt den WAC und kann wieder siegen

Altach überrumpelt den WAC und kann wieder siegen

Bundesliga
2
Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - SV Ried

Bundesliga LIVE: TSV Hartberg - SV Ried

Bundesliga
3
Michael Wagner: "Das ist mein Leben!"

Michael Wagner: "Das ist mein Leben!"

Bundesliga
26
So funktioniert Austrias neue Sportdirektion

So funktioniert Austrias neue Sportdirektion

Bundesliga
22
Rückkehr ins Camp Nou: Barça gewinnt souverän gegen Bilbao

Rückkehr ins Camp Nou: Barça gewinnt souverän gegen Bilbao

La Liga
"So weitergemacht, wie wir aufgehört haben" - ÖSV-Adler siegreich

"So weitergemacht, wie wir aufgehört haben" - ÖSV-Adler siegreich

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Admiral Bundesliga FK Austria Wien FC Blau-Weiß Linz Manprit Sarkaria Simon Seidl Samuel Sahin-Radlinger