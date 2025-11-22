Altach überrumpelt den WAC und kann wieder siegen

In der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga überrumpelt der SCR Altach den Wolfsberger AC und gewinnt daheim mit 3:1. Es ist der erste Sieg der Altacher in der Bundesliga seit September.

Die Kärntner sind spielerisch die stärkere Mannschaft, Altach hält im bei Minusgraden eingefrorenen Spiel aber dagegen und kann sich behaupten.

Mustaphas scheinbarer Treffer für die Altacher wird zurecht nicht gegeben, weil der Stürmer den Ball nur mit einem Foulspiel aus den Händen von Torhüter Polster holen konnte (10.).

Zwanzig Minuten später macht es Greil geschickter, er überlistet bei seinem Freistoß den Schlussmann der Kärntner. Polster rechnet mit einer hohen Hereingabe, Greil dreht den Ball aber direkt um die Mauer bringt Altach mit 1:0 in Führung (30.).

Greile Sache

Auch im zweiten Durchgang hat der WAC mehr vom Ball und kontrolliert das Spielgeschehen, Kojzek verfehlt allerdings das Tor (53.) und Zukic scheitert mehrfach an Altach-Schlussmann Stojanovic (56., 61).

Und so ist es wieder der SCR Altach, der trifft: Mustapha legt den Ball an Polster vorbei, Greil mischt sich knapp vor der Torlinie noch ein, drischt den Ball ins Netz und sichert sich so seinen Doppelpack (70.).

Endgültig entschieden ist das Spiel in Minute 84. Altach bekommt nach VAR-Intervention den Handselfmeter zugesprochen und Fetahu verwandelt souverän zum 3:0 für die Ländle-Kicker. Sulzners Ehrentreffer wenige Sekunden vor dem Schlusspfiff ist nur noch Ergebniskosmetik (90.+4).

Altach hält nach diesem Sieg bei 17 Punkten und liegt auf Rang acht, der WAC ist mit 21 Zählern Sechster.