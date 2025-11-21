So funktioniert Austrias neue Sportdirektion

Der FK Austria Wien stellt sich in der sportlichen Führung neu auf.

Vor eineinhalb Wochen wurde Michael Wagner als Nachfolger von Manuel Ortlechner präsentiert.

Diese drei Männer entscheiden

Der 49-Jährige setzt in seiner Funktion als Sportdirektor auf ein Team. Die Sportdirektion der Violetten besteht ab sofort aus drei Männern.

Neben Wagner sind Manuel Takacs und Robert Urbanek im Entscheidungsgremium vertreten. Das Trio besitzt in Entscheidungsfragen gleichwertige Mandate.

Die beiden sind am Verteilerkreis längst keine Unbekannten mehr.

Nachwuchs-Experte Takacs