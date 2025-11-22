Bundesliga heute LIVE: Blau-Weiß Linz - FK Austria Wien

Am 14. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trifft Blau-Weiß Linz im eigenen Stadion auf die Wiener Austria (ab 17:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>)

Die Linzer stehen nach vier Niederlagen in Serie unter Druck. Von dem Tabellenschlusslicht aus Graz ist das Team von Mitja Mörec lediglich einen Punkt getrennt. Vor der Länderspielpause mussten die Oberösterreicher sich nach einem Rieder-Last-Minute-Goal 1:2 geschlagen geben.

Auch für die Wiener Austria läuft diese Saison noch nicht alles nach Wunsch. Im letzten Spiel konnte die Mannschaft 2:1 gegen den GAK gewinnen. Insgesamt liegen die Wiener aber aktuell als Siebter in der Tabelle in der unteren Hälfte.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker: