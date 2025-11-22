Heute 17:00 Uhr
Bundesliga heute LIVE: TSV Hartberg - SV Ried
In der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft der TSV Hartberg auf den Aufsteiger aus Ried. LIVE-Infos:
Der TSV Hartberg empfängt in der 14. Runde der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried (ab 17:00 Uhr/LIVE-Ticker >>>).
Nach zwei Siegen in Folge will das Team von Manfred Schmid auch gegen die Rieder aufzeigen. Zuletzt konnte der WAC auswärts mit 2:1 besiegt werden.
Aber auch die Rieder kommen mit einem Erfolgserlebnis nach Hartberg. Im Oberösterreich-Derby konnte mit einem Last-Minute-Tor drei Punkte gegen Blau-Weiß Linz geholt werden.
Die Innviertler liegen aktuell auf Platz acht in der Tabelle, während Hartberg mit zwei Zählern mehr Fünfter ist.
