Michael Wagner: "Das ist mein Leben!"

Nein, rational könne er das gar nicht erklären, warum er sich das antue, sagt Michael Wagner.

Der Mann war beruflich erfolgreich und glücklich. Jetzt hat er eine neue Aufgabe übernommen, ist Sportdirektor des FK Austria Wien.

In dieser Position soll er mit seiner neu zusammengestellten Sportdirektion, der Akademie-Leiter Manuel Takacs und der Technische Direktor Robert Urbanek angehören, die neue Sport-Strategie der Veilchen umsetzen.

"Die Liebe und Verbundenheit zu diesem Verein ist ein Thema, das mich mein Leben lang prägt", sagt Wagner.

Ein Leben rund um die Austria

Mit fünf Jahren hat er beim FAK zum Kicken begonnen, hat es bis zu den Profis geschafft, ist nach Stationen in Freiburg und bei Rapid zurückgekehrt, hat sich als Führungsspieler etabliert. Er hat im Nachwuchs als Elite-Trainer gearbeitet und war zuletzt im Verwaltungsrat tätig.

"Ich merke immer wieder, dass das mein Leben ist", sagt der 49-Jährige.

Mit dem neuen Weg könne er sich "zu 1000 Prozent identifizieren", versichert er.

Zweifel zerstreuen

Erfahrung in der Position des Sportdirektors hat er keine. "Ich habe mich gefragt: Was wird in dieser Position erwartet? Kann ich das überhaupt erfüllen?", gibt er zu.