Siebte Minute der Nachspielzeit sorgt für Rieder Glück im Derby

Die SV-Ried darf nach einem Last-Minute-Treffer zuhause über drei Punkte in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga gegen Blau-Weiß Linz jubeln. Die Innviertler siegen 2:1.

Nach einem ausgeglichenen Beginn ohne große Chancen auf beiden Seiten kommen die Linzer besser in das Spiel.

Die beste Möglichkeit auf das erste Tor hat in der ersten Halbzeit Ronivaldo (28.). Er kommt bei dichter Rauchentwicklung im Rieder Strafraum zum Ball, verfehlt jedoch knapp das Tor.

Immer wieder Rauch

Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca muss das Spiel nach der Aktion erneut aufgrund von schlechter Sicht nach dem Einsatz von Pyrotechnik unterbrechen.

Das Heimteam hat in der 42. Minute ihre beste Chance auf die Führung und auch die letzte Möglichkeit in Halbzeit eins: Bajlicz kommt gefährlich vor das Tor, Maranda kann den Schuss im letzten Moment klären.

Insgesamt sind die Linzer in der ersten Hälfte das gefährlichere Team, konnten aber ihre Möglichkeiten nicht nutzen.

Blitzstart der Rieder in die zweite Hälfte

Die Rieder kommen gut in die zweite Hälfte und können nur vier Minuten nach Wiederanpfiff in Führung gehen. Nach scharfer Hereingabe von Mutandwa kommt der Ball zu Bajic, der direkt zum ersten Tor des Spiels trifft.

Kurz darauf hat Bajic den zweiten Treffer am Fuß, verfehlt das Tor nur knapp (54.). Auch in Hälfte zwei ist das Spiel geprägt von Rauchentwicklung, es wird immer wieder Pyrotechnik gezündet. Das führt zu einer siebenminütigen Unterbrechung und zu zehn Minuten Nachspielzeit.

In Minute 71 trifft Weissman zum 1:1 für Blau-Weiß Linz. Der Treffer wird vorerst aufgrund von Abseits aberkannt, nach Beschluss vom VAR aber für gültig erklärt.

Später Jubel

In einer hektischen Schlussphase drücken beide Teams auf die Führung. Goiginger (79.) und Rossdorfer (89.) können ihre guten Möglichkeiten nicht nutzen. Mutandwa kommt in der 97. Minute vor das Tor der Linzer und kann per Kopf zum Last-Minute-Sieg der Rieder treffen.

In der Tabelle klettern die Rieder nun vorläufig auf Platz sieben. Blau-Weiß Linz bleibt weiterhin einen Punkt vor dem GAK auf Rang elf.