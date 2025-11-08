Hitzige Partie! Hartberg triumphiert in Wolfsberg

Der TSV Hartberg feiert in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg!

Die Steirer setzen sich in der Lavanttal Arena gegen den WAC mit 2:1 durch – in einer Partie, die von intensiven Zweikämpfen, zwei Platzverweisen und einem Eigentor geprägt ist.

Frühe Dominanz des WAC – Hartberg eiskalt

Die Wolfsberger beginnen druckvoll und bestimmen in den ersten Minuten das Geschehen. Zukic und Avdijaj sorgen für die ersten Abschlüsse, doch die Hartberger Defensive steht kompakt. Nach einer Phase des Abtastens schlagen die Gäste eiskalt zu:

In der 28. Minute nutzt Hartberg einen Fehler in der WAC-Abwehr und Hennig erzielt das 1:0. Danach bleibt Wolfsberg zwar tonangebend, doch zwingende Chancen sind Mangelware.

Hoffmann und Havel setzen auf schnelle Umschaltmomente, während die Kärntner trotz Ballbesitz nicht durchkommen. Mit 1:0 für Hartberg geht es in die Pause.

Kartenfestival und Drama

Nach Wiederanpfiff nimmt die Partie Fahrt auf. Zunächst vergibt Avdijaj die erste große Chance für den WAC (47.), ehe Hartberg einen Rückschlag hinnehmen muss: Hoffmann sieht nach einem Foul seine zweite Gelbe Karte und wird mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen (48.).

Wolfsberg drückt nun vehement, doch Hartberg verteidigt leidenschaftlich. In der 74. Minute folgt der nächste Nackenschlag für die Hausherren: Elias Havel entwischt der Abwehr und erhöht auf 2:0.

Die Schlussphase wird turbulent. Zunächst bringt ein Eigentor von Vincze den WAC in der 85. Minute zurück ins Spiel. Wolfsberg wirft alles nach vorne, doch Hartberg hält dagegen.

In der Nachspielzeit wird es hitzig: Renner sieht nach einem Schlag mit der Hand gegen den unteren Rücken von Kovacevic die Rote Karte (90+4). Kurz darauf ist Schluss – Hartberg rettet den knappen Vorsprung über die Zeit.