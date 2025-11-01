In letzter Sekunde: Muslics Schalke bezieht dritte Saison-Pleite

In der elften Runde der 2. Deutschen Bundesliga siegt der Karlsruher SC gegen Schalke 04 mit 2:1.

Die erste Halbzeit ist intensiv und taktisch geprägt, bleibt aber torlos. Karlsruhe dominiert mit viel Ballbesitz, während Schalke auf Konter lauert. Beide Teams haben wenige Abschlüsse, die jedoch von den Torhütern pariert werden. Die Partie wird durchaus intensiv geführt, vier Gelbe Karten werden verteilt: drei für Schalke (Mertcan Ayhan, Amin Younes, Adrian Gantenbein) und eine für Karlsruhe (Nicolai Rapp).

Schleusener wird zum KSC-Matchwinner

In der 66. Minute geht Schalke durch einen verwandelten Elfmeter von Kenan Karaman in Führung. Doch die Gastgeber lassen sich nicht entmutigen. Zehn Minuten später köpft Marcel Beifus nach Vorlage von David Herold den Ausgleich und bringt das Wildparkstadion zum Beben.

Das dramatische Finale folgt in der 90. Minute: Fabian Schleusener erzielt den entscheidenden Siegtreffer. Der KSC nutzt seine wenigen Chancen eiskalt und verwandelt zwei von drei Torschüssen, während Schalke trotz sieben Eckbällen das Nachsehen hat. Insgesamt neun Gelbe Karten unterstreichen die Härte des Duells.

Aufseiten des KSC spielt ÖFB-Legionär Christoph Kobald in der Dreierkette durch. Trotz der Niederlage bleibt Schalke vorerst Tabellenführer, der KSC rückt auf Rang fünf nach vorne.