Ilzer über RBS-Interesse an Schicker: "Braucht keinen wundern"

Andreas Schicker ist dem Vernehmen nach der Wunschkandidat des FC Red Bull Salzburg für die vakante Sportchef-Position.

Jürgen Klopp, Head of Global Soccer bei Red Bull, höchstpersönlich soll bereits Kontakt mit dem Steirer, der seit runden einem Jahr die sportlichen Geschicke bei der TSG Hoffenheim lenkt, aufgenommen haben.

Wechselt Schicker tatsächlich in die Mozartstadt, würde das Erfolgsduo aus ihm und Trainer Christian Ilzer wohl endgültig aufgelöst werden. Schicker holte Ilzer 2020 zum SK Sturm, gemeinsam gewannen die beiden mit den "Blackies" 2024 das Double. Im Herbst 2024 lotste er ihn schließlich zur TSG Hoffenheim.

Ilzer ist "bestens informiert"

Schicker selbst äußerte sich noch nicht zum angeblichen Salzburger Interesse, dafür tut das nun Ilzer. Er habe mit seinem Chef "einen sehr offenen Austausch" und sei über alle aktuellen Bewegungen "bestens informiert", werde sich aber freilich nicht in der Öffentlichkeit dazu äußern.

Nur so viel verrät der TSG-Coach: "Am Ende - und das ist das Letzte, was ich zu dieser Sache sage - braucht es auch keinen wundern, denn Andi macht seit Jahren einen Top-Job, dass es dann Interesse gibt, ist auch ein Stück weit normal."