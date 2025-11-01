2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SKU Amstetten

Die Vienna trifft am Samstag in der 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga daheim auf den SKU Amstetten (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Wiener kommen auch unter Neo-Trainer Hans Kleer noch nicht so richtig in Schwung. Zuletzt verlor die Vienna 1:3 gegen Admira Wacker. Damit stehen die Döblinger auf dem neunten Tabellenrang.

Amstetten ist derzeit guter Vierter. In der Liga remisierten die Niederösterreicher zuletzt 1:1 mit dem FAC. Im ÖFB-Cup unter der Woche gegen den WAC unterlag man 2:3 nach Verlängerung.

LIVE-Stream: