Heute 14:30 Uhr
2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SKU Amstetten
Der SKU Amstetten gastiert in Runde zwölf der ADMIRAL 2. Liga in Wien-Döbling. LIVE-Stream:
Die Vienna trifft am Samstag in der 12. Runde der ADMIRAL 2. Liga daheim auf den SKU Amstetten (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Wiener kommen auch unter Neo-Trainer Hans Kleer noch nicht so richtig in Schwung. Zuletzt verlor die Vienna 1:3 gegen Admira Wacker. Damit stehen die Döblinger auf dem neunten Tabellenrang.
Amstetten ist derzeit guter Vierter. In der Liga remisierten die Niederösterreicher zuletzt 1:1 mit dem FAC. Im ÖFB-Cup unter der Woche gegen den WAC unterlag man 2:3 nach Verlängerung.
