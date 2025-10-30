NEWS

Dem GAK droht der Ausfall eines Leistungsträgers

Der Verteidiger verletzt sich vor dem Spiel gegen Altach im Training - ohne Fremdeinwirkung.

Dem GAK droht der Ausfall eines Leistungsträgers Foto: © GEPA
Als hätte der GAK nicht schon genug (Abstiegs-)Sorgen, droht den Grazern jetzt auch noch der Ausfall eines Leistungsträgers.

Jacob Italiano verletzte sich am Mittwoch im Training ohne Fremdeinwirkung und musste vom Platz getragen werden. Die Vermutung: Ein Muskelfaserriss in der Wade.

"Dann würde uns Jacob ein paar Wochen fehlen", ist sich Sportchef Tino Wawra gegenüber der "Krone" bewusst. "Er hat gleich starke Schmerzen gehabt, das hat nach mehr ausgeschaut." Genauere Untersuchungen stehen jedoch noch aus.

Sollten sich die Befürchtungen nicht bestätigen, geht Wawra dennoch davon aus, dass Italiano dem GAK zumindest im wichtigen Heimspiel gegen Altach am Samstag (17 Uhr im LIVE-Ticker) und auch auswärts gegen die Austria in der kommenden Woche fehlen wird.

Italiano stand in allen bisherigen Saisonspielen des GAK auf dem Platz und steuerte zwei Assists bei.

