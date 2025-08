Der Ball rollt wieder! Heute startet die neue Saison der ADMIRAL Bundesliga mit dem Duell LASK gegen Sturm Graz (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Der LASK beendete die vergangene Saison auf dem ersten Rang in der Quali-Gruppe und scheiterte in weiterer Folge im Playoff an Rapid. Damit spielen die Oberösterreicher auch nicht international.

Mit dem neuen Chefcoach Joao Sacramento möchten die Linzer nun wieder oben anschließen. Im ÖFB-Cup siegten die Athletiker souverän bei Ostligist Wiener Sportclub mit 4:0.

Meister Sturm Graz möchte den Titel verteidigen und spielt auch in der Champions League. Die Säumel-Elf setzte sich im Cup gegen Bischofshofen mit 4:0 durch. Davor siegten die Steirer beim Test gegen den HSV daheim 2:1.

LASK - Sturm Graz im LIVE-Ticker:

